Александр Логинов: Моего одного точного выстрела не хватило, чтобы мы оказались в тройке

– Внутренняя готовность бороться была, в любом случае я сражался до последнего. Условия непростые, где-то на повороте мог ошибиться соперник, всякое бывает.
Опять же проиграл где-то две-три секунды на равнинном участке, уже на подъеме начал сокращать. Не надо было промахиваться.
У нас в каждой гонке главная цель - бороться до последнего. Хочется приносить медали. В этот раз опять немного не хватило, моего одного точного выстрела, чтобы мы оказались в тройке. На каждую гонку выходим бороться, и на эту в том числе, – рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что сборная России по итогам гонки заняла четвертую строчку, уступив победителям 1.32,3 минуты. Победителями эстафеты стали французские биатлонисты преодолевшие дистанцию за 1:18.11,2.
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