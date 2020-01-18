Сергей Белозеров: Рассчитывали, что поборемся за бронзовую медаль - Советский спорт
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18 января 2020 21:15Биатлон

Сергей Белозеров: Рассчитывали, что поборемся за бронзовую медаль

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров подвел итоги выступления мужской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Рассчитывали, что поборемся за бронзовую медаль. Французы сейчас вне конкуренции в плане инвентаря и функционального состояния, норвежцы традиционно сильны. Мы рассчитывали, что нам шанс дадут наши друзья из Германии. У австрийцев тоже боевая четверка, что они доказали.

Почему решили в этой эстафете передвинуть Матвея Елисеева на второй этап? Мы этим составом моделировали команду на чемпионат мира. Второй этап очень важный, где должен бежать сильный спортсмен, поэтому мы поставили на него Елисеева, одного из лидеров команды.

Гараничев традиционно хорош на первом этапе и постепенно набирает ход. Сейчас он хорошо провел новогодний сбор, проделал в Тюмени много аэробной работы. Пока он не может показывать лучший ход на этапе, но зато стабильно держит скорость на последнем круге. Это подтверждение его силы, - передает слова Белозерова News.ru.

Напомним, что сборная России по итогам гонки заняла четвертую строчку, уступив победителям 1.32,3 минуты. Победителями эстафеты стали французские биатлонисты преодолевшие дистанцию за 1:18.11,2.

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