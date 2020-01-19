Матвей Елисеев: Ни разу не устраивает мой результат - Советский спорт
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19 января 2020 18:10Биатлон

Матвей Елисеев: Ни разу не устраивает мой результат

Российский биатлонист Матвей Елисеев - о выступлении в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Ни разу не устраивает мой результат. Попытался начать спокойнее, из-за этого не вошел в гонку. Зато последний круг был лучше. Из-за того, что медленно начал, настрой получился не таким агрессивным. Попытался сократить отставание на последних кругах, пробовал другую схему гонки. Все нормально по состоянию, перед чемпионатом мира будет довольно большой промежуток, там можно будет и отдохнуть, и поработать, - рассказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в гонке преследования Елисеев занял 23-е место. Выиграл гонку француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировав на десятой строчке.

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