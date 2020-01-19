Матвей Елисеев: Ни разу не устраивает мой результат

- Ни разу не устраивает мой результат. Попытался начать спокойнее, из-за этого не вошел в гонку. Зато последний круг был лучше. Из-за того, что медленно начал, настрой получился не таким агрессивным. Попытался сократить отставание на последних кругах, пробовал другую схему гонки. Все нормально по состоянию, перед чемпионатом мира будет довольно большой промежуток, там можно будет и отдохнуть, и поработать, - рассказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, в гонке преследования Елисеев занял 23-е место. Выиграл гонку француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировав на десятой строчке.
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