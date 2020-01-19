Тириль Экхофф: Моя нынешняя форма - это полностью заслуга моего тренера В Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира.

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, что своей нынешней формой она обязана своему тренеру.

«Моя нынешняя форма - это полностью заслуга моего тренера Патрика Обереггера. Мы много работали над моей стрельбой и в новогодние праздники провели несколько дополнительных тренировок. Во время летней подготовки я сломала палец на ноге и была вынуждена существенно сократить нагрузку. Поэтому мы с тренером использовали высвободившееся время для стрелковой работы. Думаю, что моя уверенная стрельба в данный момент - это полностью плоды той летней работы», - рассказала спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сегодня Экхофф стала победительницей в гонке преследования среди женщин на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Норвежка допустила один промах и сохранила за собой первое место, с которого ушла в гонку.

Норвежская биатлонистка продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира. В активе Экхофф 501 очко. Идущая на втором месте Доротея Вирер из Италии набрала 459 очков, занимающая третью позицию шведка Ханна Эберг - 342.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января.