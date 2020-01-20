Павлова не выступит на этапе Кубка мира в Поклюке - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 января 2020 12:00БиатлонЛипкин Антон

Павлова не выступит на этапе Кубка мира в Поклюке

Российская биатлонистка участвовала в эстафете в Рупольдинге.

Российская биатлонистка Евгения Павлова не вошла в состав национальной команды на шестой этап Кубка мира в Поклюке, сообщили ТАСС в Союзе биатлонистов России.

26-летняя Павлова не принимала участия в первых четырех этапах, но благодаря результатам, показанным на Кубке IBU, получила возможность выступить в эстафете на этапе в Рупольдинге, в которой сборная России заняла 11-е место.

Других изменений в составе женской команды не произошло. Таким образом, в Словению отправятся Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Кристина Резцова.

В мужской сборной Кирилл Стрельцов заменит Карима Халили, который готовится к юниорскому чемпионату мира.

Этап в Поклюке пройдет с 23 по 26 января. В программе этапа: индивидуальные гонки, супермикст и смешанная эстафета, а также масс-старты.

Кучеров снова сделал дубль. «Тампа» разгромила «Виннипег» Обзор игрового дня в НХЛ. 18.01.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Шестеркин – о поражении от «Коламбуса»: Я мог сыграть лучше Главный тренер «Рейнджерс»: Бучневич болеет. Сегодня в нем не было энергии Кейн признан первой звездой дня в НХЛ
Медведев против «Биг-3». Чего ждать от мужчин на Australian Open В четверг в Мельбурне прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, который стартует в понедельник, 20 января. «Советский спорт» проанализировал мужскую сетку турнира. И выяснил, у кого больше шансов на титул. 16.01.2020 20:45 Теннис Мысин Николай
Сульшеру не должно быть стыдно. «Ливерпуль» выстрадал победу над «Юнайтед» Подопечные Юргена Клоппа уже к 23-му туру как минимум по разу обыграли всех соперников по АПЛ. Последним пал «Манчестер Юнайтед». 19.01.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем
Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP Матчи Australian Open прерваны из-за дождя Рублев поднялся на 16-е место в обновленном рейтинге ATP
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Конкурс красоты на матче звезд – что может быть лучше НХЛ объявила программу Мастер-шоу Матча звезд-2020, который пройдет 25 января в Сент-Луисе. 16.01.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
«Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Джокович в роли официанта и Шарапова-комментатор. Как звезды готовились к Australian Open  В преддверии стартующего в понедельник чемпионата Австралии топ-звезды мирового тенниса были замечены не только на тренировочных кортах. «Советский спорт» собрал самые интересные моменты с участием Шараповой, Джоковича, Надаля, Федерера и не только.  19.01.2020 21:45 Теннис Велиев Эмиль
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе  Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й.  19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
Новости
12:35 Футбол Ярослав Ракицкий: В РПЛ выше накал – против «Зенита» бьются все
12:27 Футбол Ярослав Ракицкий: Десять очков отрыва ничего не значат
12:17 Футбол «Зенит» и ЦСКА сыграют товарищеский матч на сборах в Испании
12:14 Футбол Александр Алаев – об увеличении солидарных выплат: Катализатором стало «дело Сутормина»
12:04 Гандбол Ристовска – о своей адаптации в России: Я стараюсь быть со всеми дружелюбной, и мне отвечают тем же
12:00 Биатлон Павлова не выступит на этапе Кубка мира в Поклюке
11:40 Хоккей Хелльберг, Войнов и Ткачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ
11:33 Футбол Главный тренер «Гранады»: Расстраивает, что Видаль остался без желтой карточки, а Херман получил две
11:24 Футбол Леонардо: Кавани попросил об уходе из «ПСЖ»
11:19 Футбол Кокорин забил «ножницами» на сборе «Зенита» (видео)
11:06 Хоккей Шестеркин – о поражении от «Коламбуса»: Я мог сыграть лучше
11:04 Футбол Маурицио Сарри: Роналду может создавать проблемы, но также способен решить сотню из них
10:52 Футбол Рой Кин: Сульшеру нужно еще немного времени
10:46 Футбол Генсек РФС: Получили от УЕФА одобрение на использование дат еврокубков для проведения Кубка России
10:39 Футбол Серхио Бускетс: Не нужно сравнивать Сетьена и Вальверде
10:37 Теннис Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP
10:28 Футбол ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии
10:21 Футбол Александр Алаев: У нас нет экономической базы для реформы РПЛ
10:10 Теннис Винус Уильямс проиграла 15-летней Гауфф в первом круге Australian Open
09:54 Футбол Андре Шюррле: Уверен в том, что у сильного тренера Бакаев будет расти и прогрессировать
Пять человек погибли в пермском отеле при прорыве трубы
Автомобиль провалился под лёд в Хабаровском крае
От фашизма до гинекологии: рейтинг политических преследований в Удмуртии
И в атаке, и в воротах. Как «юлаевец» Умарк спас Матч Звезд КХЛ
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика