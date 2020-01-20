Павлова не выступит на этапе Кубка мира в Поклюке Российская биатлонистка участвовала в эстафете в Рупольдинге.

Российская биатлонистка Евгения Павлова не вошла в состав национальной команды на шестой этап Кубка мира в Поклюке, сообщили ТАСС в Союзе биатлонистов России.

26-летняя Павлова не принимала участия в первых четырех этапах, но благодаря результатам, показанным на Кубке IBU, получила возможность выступить в эстафете на этапе в Рупольдинге, в которой сборная России заняла 11-е место.

Других изменений в составе женской команды не произошло. Таким образом, в Словению отправятся Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Кристина Резцова.

В мужской сборной Кирилл Стрельцов заменит Карима Халили, который готовится к юниорскому чемпионату мира.

Этап в Поклюке пройдет с 23 по 26 января. В программе этапа: индивидуальные гонки, супермикст и смешанная эстафета, а также масс-старты.