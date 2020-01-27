Владимир Драчев: 26 стартов без призовых мест? Разбираемся с ситуацией, пытаемся исправить Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о своем отношении к антирекорду сборной России, которая провела 26 гонок без медалей.

- 26 стартов без призовых мест? Это вопрос как подготовки, так и неудачи. Вопрос в том, почему наши лидеры перестали попадать в призы. Разбираемся с ситуацией, пытаемся исправить. Будем поправлять то, что можно успеть, - сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что российские биатлонисты не могут завоевать ни одной медали с 14 декабря, когда в австрийском Хохфильцене женская команда завоевала серебряную награду в эстафете, а Александр Логинов финишировал на втором месте в гонке преследования.