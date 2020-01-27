Россиянка Халиуллина победила в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина заняла первое место в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира, проходящем в Ленцерхайде (Швейцария).

Халиуллина преодолела дистанцию в 12,5 км за 41 минуту 32,6 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Второй финишировал представительница Болгарии Милена Тодорова – ее отставание 1 минут 7,9 секунды (три промаха). Тройку лучших замкнула швейцарка Эми Басерга (+1.16,0, два промаха).

Для российской команды эта награда стала первой на текущем юниорском чемпионате мира.

Добавим, что турнир стартовал 26 января и завершится 2 февраля.

Чемпионат мира. Юниоры

Ленцерхайде (Швейцария)

Женщины. Индивидуальная гонка. 12,5 км

1. Анастасия Халиуллина (Россия) – 41.32,6 (0 промахов)

2. Милена Тодорова (Болгария) – +1.07,9 (3)

3. Эми Басерга (Швейцария) – +1.16,0 (2)…

4. Анастасия Шевченко – +1.19,7 (2)…

18. Анастасия Гореева – +3.25,9 (2)…

43. Инна Худорожкова (все – Россия) – +5.55,3 (5).