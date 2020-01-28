Дмитрий Малышко: Если идти пешком и просто стрелять, то будем бить очередные антирекорды Российский биатлонист не отобрался в сборную на чемпионат Европы.

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко рассказал о том, как отреагировал на то, что по итогам этапа Кубка России в Ижевске не смог отобраться на чемпионат Европы.

«Не вижу смысла бегать статистом, – приводит слова 32-летнего биатлониста официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Если идти пешком и просто стрелять, то будем бить очередные антирекорды.

Сейчас биатлон пришел к тому, что у каждой команды по два и больше спортсменов, которые и бегут, и стреляют. Если идти пешком – будем околачивать какую-нибудь двадцатку».

Отметим, что ранее Малышко не отобрался в сборную России на этапы Кубка мира. В Ижевске он дважды занял пятое место в отборочных спринтах. Чемпионат Европы пройдет в нынешнем сезоне в Риднау с 26 февраля по 1 марта.

Добавим, что на Кубке мира сборная России установила антирекорд, завершив без призовых медалей 26 гонок подряд.