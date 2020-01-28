Владимир Драчев: Совсем пропащих гонок не было, в каждой у нас были шансы Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил отсутствие медалей у российский спортсменов на этапах Кубка мира.

- В каждой гонке у нас были шансы, и у парней, и у девушек. Совсем пропащих гонок у нас не было, особенно у ребят, где есть Логинов и (Матвей) Елисеев. Важный фактор – выступление французов и норвежцев в этом сезоне. Они неожиданно для всех сделали взлет, ошеломили всех.

Так что говорить о том, что у нас какой-то провал, не приходится. Мы остались на том же уровне, на котором и были. Точно так же, как и шведы, немцы и еще несколько команд. Мы соревнуемся скорее с ними, тогда как французы и норвежцы ушли в отрыв от всех нас, - приводит слова Драчева «РИА Новости».

Напомним, что российские биатлонисты не могут завоевать ни одной медали с 14 декабря, когда в австрийском Хохфильцене женская команда завоевала серебряную награду в эстафете, а Александр Логинов финишировал на втором месте в гонке преследования.