Российская биатлонистка Шевченко выиграла золото юниорского ЧМ, став лучшей в пасьюте Гонка прошла в швейцарском Ленцерхайде

На чемпионате мира по биатлону среди юниоров завершилась гонка преследования на 10 км у мужчин. Золотую медаль завоевала 20-летняя россиянка Анастасия Шевченко. Не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах она пришла к финишу первой, показав результат 30 минут и 45,7 секунды.

Серебро у норвежки Осне Скреде, проигравшей Шевченко 15 секунд с одним промахом.

Бронза досталась болгарской спортсменке Милене Тодоровой – +48,4 секунды от лидера с двумя промахами.

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров

Ленцерхайде (Швейцария)

Женщины. Гонка преследования 10 км

1 (1). Анастасия Шевченко (Россия) – +30:45,7 (0 промахов)

2 (2). Осне Скреде (Норвегия) – +15,0 (1)

3 (3). Милена Тодорова (Болгария) – +48,4 (2)

4 (8). Лиза Марта Шпарк (Германия) – +1:09,9 (1)

5 (17). Камилль Бене (Франция) – +1:13,6 (1)…

10 (11). Анастасия Халиуллина (Россия) – +2:19,5 (3)

45 (44). Алина Кудисова (Россия) – +6:17,9 (7)…

ПРИМЕЧАНИЕ. В скобках указан – стартовый номер.