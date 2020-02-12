Стал известен состав сборной России на первую гонку чемпионата мира по биатлону Старший тренер женской команды Виталий Норицын объявил состав национальной команды на первую гонку чемпионата мира в Антхольце.

- Первый этап бежит Старых, второй - Екатерина Юрлова, Елисеев - третий, Логинов – четвертый, - цитирует Норицына ТАСС. Добавим, что смешанная эстафета состоится 13 февраля. Чемпионат мира по биатлону завершиться 23 числа.