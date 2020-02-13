Мартен Фуркад: У Резцовой старческий маразм Француз является лидером общего зачета Кубка мира.

Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.

«Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм. У Резцовой он есть», - написал француз в своем Twitter.

Hopefully not all the former athletes become senile. That one does... — Martin Fourcade (@martinfkde) February 13, 2020

Напомним, ранее Резцова в интервью заявила, что «Фуркад - великий спортсмен,но все равно какую-то медицинскую поддержку получает».

В текущем сезоне француз лидирует в общем зачете Кубка мира, на 69 очков опережая Кентена Фийона-Майе.