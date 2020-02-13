Павлова выиграла серебряную медаль в суперспринте на этапе Кубка IBU в Италии В финале россиянка проиграла лишь восемь секунд шведке Андерссон.

На седьмом этапе Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь Мартелло прошли соревнования в суперспринте у женщин.

Победу одержала шведская биатлонистка Ингела Андерссон, показав в финале результат 16:05,1, не допустив ни одного промаха. Россиянка Евгения Павлова, которая тоже всегда стреляла точно, уступила победительнице 8,1 секунды. Третье место заняла швейцарца Ами Басерга с точной стрельбой и отставанием 13,9 от Андерссон.

Другая российская биатлонистка Виктория Сливко финишировала четвертой (+20,1 без промахов).

Кубок IBU

7-й этап

Мартелль-Валь Мартелло

Суперспринт. Женщины

Финал

1. Ингела Андерссон (Швеция) – 16:05,1 (0 промахов)

2. Евгения Павлова (Россия) – +8,1 (0)

3. Ами Басерга (Швейцария) – +13,9 (0)

4. Виктория Сливко (Россия) – +20,1 (0)

5. Штефани Шерер (Германия) – +21,5 (0)…

7. Анна Никулина (Россия) – +32,0 (0)…

8. Ульяна Кайшева (Россия) – +35,9 (0)…

14. Анастасия Поршнева (Россия) – +53,6 (2)…

22. Полина Шевнина (Россия) – +1:29,0 (3)…