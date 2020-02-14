Норвежка Ройселанд выиграла спринт на чемпионате мира, никто из россиянок не попал в топ-20 Юрлова-Перхт показала 21-й результат.

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве норвежка Марте Ройселанд выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км с двумя огневым рубежами.

Ройселанд прошла дистанцию за 21 минут и 13,1 секунды, допустив один промах. Серебряную медаль завоевала американка Сюзан Данкли, которая стреляла метко, но все равно уступила чемпионке 6,8 секунды.

Бронза досталась чешской биатлонистке Луцие Харватовой. С одним неточным выстрелом Харватова отстала от Рейселанд на 21,3 секунды.

Никто из российских спортсменок не попал в 20-ку лучших. Екатерина Юрлова-Перхт показала 21-й результат – +1:03,6 от лидера с 3 промахами.

Светлана Миронова – 38-я (+1:34,1 и 2 промаха), Лариса Куклина – 48-я (+1:49,6 и 4), а Ирина Старых – 53-я (+1:57,1 и 4).