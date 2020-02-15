СМИ: Устюгов признан виновным в употреблении допинга, Россия лишена золота Сочи в эстафете Россия может потерять первое место в общем зачете Олимпиады-2014.

Российский биатлонист Евгении Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Спортсмен обвиняется в употреблении запрещенного вещества (оксандролона), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России.

Результаты Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации. Таким образом, Россия лишается победы в Сочи в мужской эстафетной гонке. Без золотых медалей Олимпийских игр-2014 останутся Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.

После вынесения решения у Устюгова будет 21 день, чтобы оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия лишится первого места в общекомандном зачете Игр в Сочи.

Напомним, 34-летний Устюгов является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в масс-старте. После окончания домашних Игр он объявил о завершении карьеры.