«Весело веселье - тяжело похмелье». Реакция Губерниева на дисквалификацию Устюгова Россия может потерять первое место в общем зачете Олимпиады-2014.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова за употребление допинга.

«Никогда такого не было и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четверка лишена эстафетной победы в Сочи! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр 2014! Весело веселье - тяжело похмелье!», - написал Губерниев в Instagram.

Напомним, сегодня ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России сообщил, что Устюгов признан виновным в употреблении запрещенного вещества (оксандролона).

Результаты спортсмена, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации. Таким образом, Россия лишается победы в Сочи в мужской эстафетной гонке. Без золотых медалей Олимпийских игр-2014 останутся Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.

После вынесения решения у Устюгова будет 21 день, чтобы оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия лишится первого места в общекомандном зачете Игр в Сочи.

Напомним, 34-летний Устюгов является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в масс-старте. После окончания домашних Игр он объявил о завершении карьеры.