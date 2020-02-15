СБР выступил с заявлением в связи с дисквалификацией Устюгова и Слепцовой Спортсмены дисквалифицированы на два года.

Союз биатлонистов России (СБР) выступил с заявлением в связи с дисквалификациями российских спортсменов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

«СБР подтверждает, что им получено официальное письмо от Международного союза биатлонистов, в котором содержится информация по поводу завершивших свою спортивную карьеру спортсменов: Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

Светлана Слепцова, в связи с нарушением антидопинговых правил IBU (статья 2.2 – «использование» запрещенной субстанции) дисквалифицирована на два года с 11 февраля 2020 года. Все результаты соревнований в которых участвовала спортсменка (с 22 марта 2013 года до окончания сезона Кубка мира 2013/2014) так же дисквалифицированы, с вытекающими последствиями для медалей, очков и призов.

Евгений Устюгов, за нарушение Антидопинговых правил IBU (использование запрещенных субстанций или методов) так же дисквалифицирован на два года. Дисквалификации должны быть подвергнуты все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года до февраля 2014 года (включительно)», - говорится в заявлении на сайте СБР.

СБР подтверждает, что им получено официальное письмо от Международного союза биатлонистов, в котором содержится информация по поводу завершивших свою спортивную карьеру атлетов: Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.



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Напомним, сегодня IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.