Владимир Драчев: Решение по допинговым делам Слепцовой и Устюгова заняло 80 страниц Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о ситуации с дисквалификациями российских спортсменов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

– Нам поступили официальные документы по этим делам, порядка 80 листов. Это очень объемные материалы. Сейчас мы разбираемся, что стало основанием для такого вердикта, – цитирует Драчев ТАСС.

Напомним, сегодня IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.