Евгений Устюгов: Уже не удивлен решениями IBU – беспредел есть беспредел Российский биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал решение IBU о его дисквалификации и лишении золота Олимпиады 2014 года.

– Сегодня утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлен, беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова, – цитирует Устюгова ТАСС.

Напомним, сегодня IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.