Дмитрий Губерниев – о решении IBU: Сколько можно попадать на одни и те же грабли?! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 февраля 2020 17:01БиатлонКорегин Владислав

Дмитрий Губерниев – о решении IBU: Сколько можно попадать на одни и те же грабли?!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение IBU дисквалифицировать российских биатлонистов Евгения Устюгова и Ольгу Слепцову.

– Устюгов и Слепцова будут опротестовывать в CAS, об этом сообщили их представители. Но давайте отматывать назад. Во-первых, у Устюгова были абнормальные показатели паспорта крови еще раньше. Так что еще одно дело может отнять у Евгения и у России еще одну медаль – ванкуверского масс-старта 2010 года. Что касается нынешних обвинений. Послушайте, оксандролон – это тяжелый анаболический стероид! Ну что это такое! Сколько можно попадать на эти грабли?! Каким образом и кто будет это объяснять? Люди, которые руководили СБР в то время? Получается, что у нас половина команды. Мы сидели на тяжелом допинге! Вы можете себе представить? – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.

Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Тампа» феерит в девятый раз подряд и без Кучерова. «Вашингтон» выиграл, Ови промолчал опять Обзор игрового дня в НХЛ. 14.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Это должен быть день Логинова. Сегодня на ЧМ-2020 – мужской спринт В субботу на чемпионате мира в Антхольце состоится первая личная гонка у мужчин. В число претендентов на победу в спринте входит россиянин Александр Логинов. 15.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Смешать, но не взбалтывать. Стартует чемпионат мира В четверг в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. 13.02.2020 11:30 Биатлон Тигай Лев
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место. 14.02.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Панарин, Бучневич и Георгиев тащат «Рейнджерс» в плей-офф (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 15.02.2020 07:30 Хоккей Трофименко Кирилл
УЕФА сурово наказал «Манчестер Сити». Финансовый Fair Play нужно было уважать По решению Европейского союза футбольных ассоциаций, английский клуб не сможет выступить в еврокубках в сезонах 2021/21 и 2021/22. 15.02.2020 00:00 Футбол Шарафудинов Виктор
Новости
17:59 Хоккей «Трактор» обыграл «Куньлунь» по буллитам
17:53 Биатлон Логинов стал чемпионом мира в спринте
17:31 Лыжный спорт Йохауг победила в гонке свободным стилем на «Ски Туре», Непряева – 10-я
17:18 Хоккей СКА победил «Салават Юлаев» в овертайме, Сошников и Токранов отметились хет-триками
17:07 Биатлон Логинов и Латыпов выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира
17:01 Биатлон Дмитрий Губерниев – о решении IBU: Сколько можно попадать на одни и те же грабли?!
16:51 Футбол Смолов – в заявке «Сельты» на матч с «Реалом»
16:44 Футбол Нобель Арустамян: Смолов не стал системообразующим игроком для «Локомотива»
16:42 Хоккей «Барыс» обыграл «Сочи» и продлил победную серию
16:27 Теннис Рыбакина победила Саккари и вышла в финал в Санкт-Петербурге
16:23 Футбол Нобель Арустамян: Мамаев способен вернуться на былой уровень в «Ростове»
16:12 Футбол Александр Медведев: Решение о условиях аренды Кокорина в «Сочи» еще не принято
16:04 Футбол «Тамбов» сыграл вничью с «Томью» на Кубке ФНЛ
15:58 Футбол ЦСКА забил пять голов аутсайдеру второй лиги Швейцарии
15:52 Хоккей «Сибирь» дома одолела «Северсталь»
15:37 Биатлон Халили выиграл серебро в спринте на Кубке IBU
15:35 Биатлон Устюгов – о своей дисквалификации: Друзья говорили мне, что за этим стоят немцы
15:15 Биатлон Евгений Устюгов: Уже не удивлен решениями IBU – беспредел есть беспредел
15:09 Футбол Неймар: Санчо – игрок высочайшего уровня
14:26 Биатлон Леонид Тягачев: Устюгов достойно и честно выиграл Олимпиаду
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Подозрительные закупки министерств Татарстана: нарушения или специфика?
Неделя Ставрополья: Клетин под следствием, НАК против хамства и коррупция в МВД
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика