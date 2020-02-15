Дмитрий Губерниев – о решении IBU: Сколько можно попадать на одни и те же грабли?! Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение IBU дисквалифицировать российских биатлонистов Евгения Устюгова и Ольгу Слепцову.

– Устюгов и Слепцова будут опротестовывать в CAS, об этом сообщили их представители. Но давайте отматывать назад. Во-первых, у Устюгова были абнормальные показатели паспорта крови еще раньше. Так что еще одно дело может отнять у Евгения и у России еще одну медаль – ванкуверского масс-старта 2010 года. Что касается нынешних обвинений. Послушайте, оксандролон – это тяжелый анаболический стероид! Ну что это такое! Сколько можно попадать на эти грабли?! Каким образом и кто будет это объяснять? Люди, которые руководили СБР в то время? Получается, что у нас половина команды. Мы сидели на тяжелом допинге! Вы можете себе представить? – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.