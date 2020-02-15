Логинов стал чемпионом мира в спринте - Советский спорт
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15 февраля 2020 17:53БиатлонКорегин Владислав

Логинов стал чемпионом мира в спринте

Российский биатлонист завоевал первое золото чемпионата мира.

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл золото чемпионата мира в Антхольце.

Логинов прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив промахов. Серебро завоевал француз Кентен Фийон Майе, допустивший промах на лежке (+6,5). Бронза на счету еще одного представителя Франции Мартена Фуркада, отстрелявшего точно (+19,5).

Из российских спортсменов в 20-ку лучших попал также Матвей Елисеев. Его результат – 12-е место (+1.09,1, один промах). Никита Поршнев финишировал на 22-й строчке (+1.22,3; без промахов), Евгений Гараничев – 54-й (+2.26,4, три промаха)

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