Логинов принес России первое за 12 лет золото чемпионата мира в мужских личных гонках Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира, который в эти дни проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Это золото стало первым для российских мужчин в личных гонках с 2008 года, когда российский биатлонист Максим Чудов на чемпионате мира в Эстерсунде также выиграл спринтерскую гонку.

Отметим, что золотая медаль Логинова также стала первой для российской команды на чемпионатах мира с 2017 года.

Логинов преодолел 10 километров за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), замкнул тройку лучших еще один представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).