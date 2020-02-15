Олег Матыцин: Россия готова перевернуть страницу, омраченную допинговыми скандалами последних лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 февраля 2020 20:40Биатлон

Олег Матыцин: Россия готова перевернуть страницу, омраченную допинговыми скандалами последних лет

Министерство спорта Российской Федерации прокомментировало недавнее решение Международной федерации биатлона в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

«Министерство спорта Российской Федерации приняло во внимание недавнее решение Международной федерации биатлона в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

В случае Евгения Устюгова решение также затрагивает права его бывших партнеров по команде. Минспорт России воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS.

Заявления WADA по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений.

Минспорт России надеется на всестороннее, справедливое и беспристрастное рассмотрение любого подобного случая в разумный срок.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выражает уверенность в том, что вне зависимости от итогов всех разбирательств, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет.

Сегодня в стране благодаря поддержке ведущих международных экспертов создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире. Это подчеркивает стремление России защищать интересы чистых спортсменов как с помощью активного внедрения образовательных программ, так и посредством строгих санкций в отношении каждого доказанного нарушения антидопинговых правил», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Напомним, что в субботу Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что завершившие карьеры российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов дисквалифицированы на два года.

«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Покер российских вратарей. Шестеркин, Василевский, Худобин, Варламов привели свои клубы к победам Наши воротчики продолжают покорять НХЛ. На сей раз выиграли все четверо, которые вышли в старте, пропустив в сумме шесть шайб. 12.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий
Нет в русском футболе рынка… Почему клубы против спонсора? Реплика Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемической реплике касается горячей темы последних дней. 15.02.2020 14:00 Футбол Яременко Николай
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Российские фигуристки украсили обложку журнала Tatler Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания В январе РУСАДА проверило на допинг восемь фигуристов
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Панарин, Бучневич и Георгиев тащат «Рейнджерс» в плей-офф (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 15.02.2020 07:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Которые тут временные – слазь. Почему наказание «Манчестер Сити» – это хорошо «Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года за нарушение правил финансового fair play. 15.02.2020 16:00 Футбол Андронов Алексей
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
Новости
20:58 Хоккей «Динамо» Москва в овертайме обыграло рижское «Динамо», уступая по ходу встречи в три шайбы
20:40 Биатлон Олег Матыцин: Россия готова перевернуть страницу, омраченную допинговыми скандалами последних лет
20:21 Легкая атлетика Дюплантис второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом
20:15 Лыжный спорт Рете выиграл гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции, Большунов - пятый
19:58 Футбол «Ростов» не смог обыграть шведский АИК в товарищеском матче
19:56 Футбол Гол Гризманна помог «Барселоне» одержать победу над «Хетафе»
19:56 Санный спорт Катникова стала двукратной чемпионкой мира
19:46 Футбол Голы Облякова и Влашича принесли ЦСКА победу над шведским «Сириусом»
19:40 Футбол Тедеско считают основным претендентом на пост главного тренера «Герты»
19:37 Футбол «РБ Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся в лидеры бундеслиги
19:33 Футбол «Рига» Кононова обыграла «Мордовию» в матче Кубка ФНЛ
19:24 Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» обыграть «Спартак»
19:20 Хоккей ЦСКА на выезде всухую обыграл «Локомотив»
19:11 Биатлон Тарьей Бе: Считаю победу Логинова немного нечестной по отношению к нам
19:05 Биатлон Йоханнес Бе: Логинов не заслуживает того, чтобы находиться на чемпионате мира
18:42 Биатлон Себастьян Самуэльссон: Не поздравлю Логинова, его выступление на ЧМ – простая формальность
18:27 Биатлон Александр Логинов: Залог хорошего результата – чистая стрельба
18:26 Теннис Александрова проиграла Бертенс и не смогла выйти в финал в Санкт-Петербурге
18:11 Биатлон Логинов принес России первое за 12 лет золото чемпионата мира в мужских личных гонках
17:59 Хоккей «Трактор» обыграл «Куньлунь» по буллитам
В Институте физики атмосферы заявили об окончании зимы
На постоянную пробку на Малиновского пожаловались жители Ростова
Ещё 86 автобусов МУП «ГПТ» выкупила Единая транспортная компания
Неделя Ставрополья: Клетин под следствием, НАК против хамства и коррупция в МВД
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика