Олег Матыцин: Россия готова перевернуть страницу, омраченную допинговыми скандалами последних лет Министерство спорта Российской Федерации прокомментировало недавнее решение Международной федерации биатлона в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

«Министерство спорта Российской Федерации приняло во внимание недавнее решение Международной федерации биатлона в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

В случае Евгения Устюгова решение также затрагивает права его бывших партнеров по команде. Минспорт России воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS.

Заявления WADA по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений.

Минспорт России надеется на всестороннее, справедливое и беспристрастное рассмотрение любого подобного случая в разумный срок.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выражает уверенность в том, что вне зависимости от итогов всех разбирательств, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет.

Сегодня в стране благодаря поддержке ведущих международных экспертов создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире. Это подчеркивает стремление России защищать интересы чистых спортсменов как с помощью активного внедрения образовательных программ, так и посредством строгих санкций в отношении каждого доказанного нарушения антидопинговых правил», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Напомним, что в субботу Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что завершившие карьеры российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов дисквалифицированы на два года.