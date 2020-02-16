Итальянка Вирер выиграла гонку преследования, Юрлова-Перхт – 12-я В Антхольце-Антерсельве продолжается чемпионат мира.

В Италии на чемпионате мира по биатлону завершилась гонка преследования у женщин. Первой к финишу 10-километровой дистанции пришла итальянка Доротея Вирер. С одним промахом Вирер показала результат 29 минут и 22 секунды.

Серебро у немки Дениз Херрманн. С тремя неточными выстрелами она уступила Вирер 9,5 секунды.

Бронзовым призером стала победительница спринтерской гонки норвежка Марте Ройселанд (+22,3 и 3 промаха).

Из россиянок лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 12-й (+1:15,4 при трех 3 промахах). Екатерина отыграла девять мест по сравнению со стартовой позицией.