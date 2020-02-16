Иван Черезов: Результаты Логинова - лучший ответ на всю критику Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов считает правильным решение биатлониста Александра Логинова отказаться от общения с прессой на чемпионате мира в Италии.

- Саша принял решение практически не общаться с прессой на чемпионате мира, и своим результатом он доказывает, что выбор этот был верным: он вчера выиграл золото, сегодня - бронзу, значит, все правильно.

Его результаты - лучший ответ на всю эту критику. Все люди разные, Логинов не любит публичности, но это его право - выбирать, как ему себя вести, и ему не нужно ни под кого подстраиваться, - цитирует Черезова ТАСС.

Напомним, что в субботу Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а в воскресенье стал третьим в гонке преследования.