Эмильен Жаклин: Йоханнес Бе предпринял атаку в не самый подходящий для этого момент Французский биатлонист Эмильен Жаклин рассказал, как ему удалось на последнем круге вырвать победу в пасьюте ЧМ у норвежца Йоханнеса Бе.

- Он допустил ошибку, когда пропустил меня вперед. Я занимаюсь велогонками с 12 лет и знаю, как контролировать соперника, сидящего за спиной. Я был сконцентрирован только на нем, был готов к любой его атаке. И он предпринял ее в не самый подходящий для этого момент, - рассказал Жаклин в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что для француза это золото стало первой медалью чемпионата мира в карьере.