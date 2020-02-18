Виталий Норицын: При удачной стрельбе российские биатлонистки могут рассчитывать на высокие места Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын объяснил выбор состава на индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира в Антхольце.

— Долго дискутировали, пришли к такому решению. Все, кто стартовал в спринте, хорошо себя проявили в пасьюте по ходу дистанции. При удачном стечении обстоятельств и удачной стрельбе могут рассчитывать на очень высокие места. Индивидуальная гонка поспокойнее, скорости тут пониже, чем в спринте или гонке преследования. Мы видели уже много раз, что все решается на рубеже, — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в гонке, которая пройдет 18 февраля, от России выступят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.