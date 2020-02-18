Андрей Маковеев: Девочки прибавили функционально, но стрельба разладилась Бывший российский биатлонист Андрей Маковеев прокомментировал результаты женской сборной России на индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира в Антерсельве (Италия).

– Сказать честно, я очень надеялся на Юрлову-Перхт, но, к сожалению, у нее не получилось. Почему такая плохая стрельба? Потому что проигрывали ходом в январе, сейчас проигрываем в стрельбе. Пошел дисбаланс, и мы все никак не может синхронизировать скорость и стрельбу. Пульсовые разные режимы. Девочки прибавили функционально, но стрельба разладилась. Плюс на команду очень сильное давление и это не может не сказываться на моральном состоянии команды. Получится ли что-то исправить в ближайшее время? Никто же не думал, что у нас будет две медали. Сейчас только середина чемпионата мира. Давайте подождем. Все может быть, – цитирует Маковеева Sport24.ru.

Напомним, что победу в гонке с двумя промахами одержала итальянка Доротея Вирер. Второе место заняла представительница Германии Ванесса Хинц (+2,2; один промах). Тройку лучших замкнула норвежка Марте Улсбю-Рейселанд (+15,8; два промаха).

Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрлова-Перхт – она финишировала на 13-м месте (+2.07,1; три промаха). Светлана Миронова (+3.12,1; четыре промаха) стала 22-й, Лариса Куклина (+3.13,1; четыре промаха) – 23-й, Ирина Старых (+4.01,8; пять промахов) – 32-й.