Себастьян Самуэльссон: Слова Логинова похожи на чушь собачью Так шведский биатлонист прокомментировал приглашение российского спортсмена погостить у него дома.

Биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон прокомментровал слова своего коллеги, российского чемпиона мира Александра Логинова, который ранее пригласил всех соперников к себе домой на чай, чтобы они удостоверились о его чистоте при подготовке к соревнованиям.

«Удивлен этим заявлением. С журналистами Логинов не разговаривает, зато приглашает всех к себе домой. Это похоже на чушь собачью», — цитирует шведа Aftonbladet.

Самуэльссон добавил, что не собирается ехать в гости к россиянину, и не думает, что наш спортсмен будет ему рад. По его словам, он рад диалогу, но вряд ли Логинов этого хочет.