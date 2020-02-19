Себастьян Самуэльссон: Слова Логинова похожи на чушь собачью

Биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон прокомментровал слова своего коллеги, российского чемпиона мира Александра Логинова, который ранее пригласил всех соперников к себе домой на чай, чтобы они удостоверились о его чистоте при подготовке к соревнованиям.
«Удивлен этим заявлением. С журналистами Логинов не разговаривает, зато приглашает всех к себе домой. Это похоже на чушь собачью», — цитирует шведа Aftonbladet.
Самуэльссон добавил, что не собирается ехать в гости к россиянину, и не думает, что наш спортсмен будет ему рад. По его словам, он рад диалогу, но вряд ли Логинов этого хочет.
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