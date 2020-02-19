Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Он преодолел дистанцию за 49 минут и 43,1 секунду. Француз сделал только один промах на четырех огневых рубежах.

57 секунд ему проиграл норвежец Йоханнес Бе, который также не обошелся без промахов. Он совершил их дважды. Третьим с отставанием в одну минуту и 22,1 секунды стал австриец Доминик Ландертингер. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, показавший 11-е время. Он уступил победителю почти четыре минуты.