Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке среди мужчин на 20 километров на чемпионате мира, проходящем в Италии.Он преодолел дистанцию за 49 минут и 43,1 секунду. Француз сделал только один промах на четырех огневых рубежах. 57 секунд ему проиграл норвежец Йоханнес Бе, который также не обошелся без промахов. Он совершил их дважды. Третьим с отставанием в одну минуту и 22,1 секунды стал австриец Доминик Ландертингер. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, показавший 11-е время. Он уступил победителю почти четыре минуты.
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