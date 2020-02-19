Дмитрий Васильев: Критика Логинова – попытка безнаказанно вывести соперника из строя

После победы в спринте на чемпионате мира по биатлону Александр Логинов был подвергнут агрессивной критики со стороны соперников. В частности, француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бе негативно отнеслись к самому участию российского спортсмена в соревнованиях, поскольку в прошлом Логинов был уличен в использовании допинга.
Эту ситуацию прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью RT:
«У меня версия такая. Это хорошая попытка безнаказанно выводить соперника из строя. Почему в данной ситуации молчит IBU, мне не понятно. Они чувствуют себя безнаказанными, поэтому и чешут языками. Большинство претензий должно быть обращено к международному союзу. Вот только за последние десять лет было множество нарушений, на которые он закрывал глаза. При этом идет постоянная травля российских спортсменов.
На протяжении нескольких лет на весь мир человека травят, и никому нет никакого дела, хотя он чист перед законом. Если они такие борцы за чистый спорт, почему они про Йохауг молчат? А про Нортуга? Налицо избирательный подход, целенаправленная травля».
Логинов на чемпионате мира в итальянском Антхольце-Антерсельве выиграл обе медали сборной России, завоевав золото в спринте и бронзу в гонке преследования.
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