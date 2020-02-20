Сергей Чепиков: Елисеев и Куклина были не готовы к сингл-миксту Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о 7-м месте в сингл-миксте.

- Елисеев на одном этапе затянул со стрельбой, затем Куклина использовала все патроны. В итоге – 7-е место. Для этой пары вроде бы и неплохо.

- Ничего хорошего нет, 7-е место – плохо. Погода? Ветерок менялся, но что про это говорить. Просто спортсмены были не готовы к этой конкретной гонке. Лариса после финиши сказала в интервью, что ей приходилось вспоминать, что и как нужно делать в сингл-миксте. Такую гонку она в последний раз бегала еще юниоркой. К такой гонке нужно специально готовиться: здесь важна быстрая изготовка и быстрая стрельба. И это нарабатывается во время летних сборов.