Эрик Лессер: Никто не понимает по какой системе проходит отбор в сборную России

Сегодня 20 февраля Эрик Лессер вместе с Франциской Пройс завоевал для Германии серебряную медаль в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антцхолье-Антерсельве. В интервью телеканалу «Матч ТВ» немец прокомментировал свое выступление и поделился мнением об отборе биатлонистов в сборную России:
«Эта медаль кажется мне немного сюрреалистичной. Вчера я посмотрел на старт-лист и подумал: «Черт, тридцать команд и двадцать кандидатов на награды!» Кто бы мог подумать, что одна из наград достанется нашей команде, ведь мы явно не были в числе фаворитов. В такой тяжелый сезон эта медаль – большая отрада для меня. Я надеюсь, что сумею насладиться моментом, как только немного отдохну, а то мои ноги до сих пор в нереальном напряжении.
Я был бы очень благодарен, если бы вы сумели разъяснить мне, как вообще работает российская система отбора. Ни наша команда и никто вообще не понимает, по какой системе проходит отбор в сборную России. Антон Бабиков, Максим Цветков – сильные молодые ребята, которые отлично выступали на Кубке мира, – и в следующий момент они даже не на Кубке IBU, а бегают где-то на внутренних российских соревнованиях без шансов попасть в сборную, без шансов завоевать что-то серьезное. Алексей Слепов все время бегает только на Кубке IBU, показывает прекрасное время по дистанции – и что? Тоже без шансов, что его возьмут на Кубок мира. Нам же лучше, когда россияне выставляют слабую команду. Но, если без шуток, то это все совершенно мне непонятно».
Победителями сингл-микста стали норвежцы Марте Улсбю-Рейселанд и Йоханнес Бе. Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев показали лишь седьмой результат.
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