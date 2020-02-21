Гараничев вошел в состав эстафетной команды России на чемпионате мира по биатлону

Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера мужской команды Сергея Белозерова, в состав российской сборной на предстоящую гонку вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов.
Как отмечается, спортсмены будут уходить в указанном порядке.
У женщин в составе сборной России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.
Добавим, что эстафетные гонки у мужчин и женщин пройдут в субботу, 22 февраля.
Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео) Очередной игровой день НХЛ подарил болельщикам настоящее голевое раздолье. Почти в каждом из состоявшихся матчей было забито много голов. 19.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Все голы 26-го тура АПЛ (видео) В последнем матче тура «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм». 20.02.2020 13:00 Футбол Липкин Антон «Позорище редкостное». Боксер Сироткин про бой Емельяненко и Кокляева (видео) Российский боксер среднего веса рассказал о главных боях в карьере, опыте в ММА и других видах спорта. 18.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав, Галимзянов Данил Нет причин пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Колонка Виталия Славина Последний матч «Стадионной серии» НХЛ «Колорадо» - «Лос-Анджелес» вызвал шквал критики болельщиков. 19.02.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий Не спешить, не мазать, играть с соперниками. Как Логинову сделать золотой дубль В воскресенье на чемпионате мира в Антхольце – две гонки преследования. 16.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев Зе Луиш спасает шансы для «Порту». «Байер» выиграл, но не убедил (видео) До выхода экс-спартаковца на замену «фармацевты» почти не знали трудностей и уверенно вели со счетом 2:0. 21.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем Гранаты не той системы. Женская сборная России продолжает разочаровывать На чемпионате мира прошла женская индивидуальная гонка. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт лишь 13-я. 18.02.2020 19:45 Биатлон Волохов Юрий От Кокорина и Смолова до Тарасова и Фролова. «Самые-самые» зимние трансферы РПЛ Выделяем самые громкие переходы уходящей футбольной зимы. 21.02.2020 10:00 Футбол Мощенко Захар Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав