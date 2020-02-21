Гараничев вошел в состав эстафетной команды России на чемпионате мира по биатлону Тренерский штаб сборной России определился с составом мужской команды на эстафетную гонку на чемпионате мира в Антхольце.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера мужской команды Сергея Белозерова, в состав российской сборной на предстоящую гонку вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

Как отмечается, спортсмены будут уходить в указанном порядке.

У женщин в составе сборной России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Добавим, что эстафетные гонки у мужчин и женщин пройдут в субботу, 22 февраля.