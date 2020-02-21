Анатолий Хованцев: Участие Гараничева в эстафете - решение тренерского штаба Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев - о включении Евгения Гараничева в состав команды на мужскую эстафету на чемпионате мира в Антхольце.

– Пару дней назад вы говорили, что Гараничев на этом ЧМ вас не убедил и, скорее всего, в эстафете побежит Халили. Почему Евгения заявили на гонку?

– Мое мнение – это мое мнение. Это было решение тренерского штаба, они сказали Евгению завтра стартовать.

– То есть, вы остались при своем мнении?

– Я думаю, что это лучше не выносить до окончания эстафеты. У меня просто было свое мнение.

– Какой результат ожидаете от мужской сборной в грядущей эстафете?

– Конечно, если брать протокол, то команды Норвегии и Франции выглядят сильнее. Это эстафета – здесь отрезки короче, 7,5 км, поэтому спортсмены смогут выдерживать примерно одинаковую скорость. Все будет зависеть от стрельбы – нужна точная, хорошая стрельба, - цитирует Хованцева «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что в состав российской сборной на эстафетную гонку на чемпионате мира в Антхольце вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов.