Владимир Драчев: Обыски в отеле сборной России проходят с подачи Международного союза биатлонистов

- Это шоу, как обычно, чтобы порадовать болельщиков. Подняли всю команду перед эстафетой сделали такой жест. Конечно, это все с подачи Международного союза биатлонистов (IBU). Постановление пока не буду показывать. Это официальное письмо в полицию от IBU, чтобы провели проверку, почему Александр Касперович находится в команде России, так как у него была найдена не его аккредитация.
Вместе с этим просят проверить его дальнейшие шаги по Александру Логинову. Сейчас будем разбираться, при чем здесь уголовное преследование и допинг. В постановлении написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то случаи его применения еще раз, - рассказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Добавим, что сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты.
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