Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по ситуации с обысками в сборной России

«По факту мероприятий, связанных с обыском в номерах российских спортсменов и тренеров и изъятием у них личных вещей, ОКР направляет официальные письма в Союз биатлонистов России, Международный союз биатлонистов и Национальный олимпийский комитет Италии с запросом о детальных и подробных разъяснениях относительно всех обстоятельств произошедшего, а также оснований и наличия соответствующих полномочий у правоохранительных органов Италии на проведение тех, по сути, процессуальных действий, которые были совершены в отношении россиян.
Олимпийский комитет России продолжает следить за развитием ситуации, оставаясь в постоянном контакте со всеми спортивными и государственными структурами, вовлеченными в данную ситуацию», - говорится в заявлении ОКР.
Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
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