Евгений Гараничев: Полицейские три дня шли к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал обыски, которые произошли сегодня в расположении сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

- Полицейские пришли и показали запрос на итальянском языке. Пришла переводчица. Один полицейский говорил на английском. Они никого не впускали, разрешили вызвать только менеджера.

Обыск был связан с аккредитацией и допинговым прошлым (Логинова). 19 февраля пришел запрос от IBU. И вот они три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой, - передает слова Гараничева «Матч ТВ».

Напомним, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.