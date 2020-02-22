Президент IBU: Знал ли я о проблемах Касперовича с аккредитацией? Я слышал о них Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал ситуацию с обысками российских биатлонистов на чемпионате мира в Италии.

- Я получил информацию об обыске из российских СМИ только сегодня в 8 часов утра. У меня нет достаточного количества сведений, вопросом будет заниматься Biathlon Integrity Unit, поэтому новая информация появится в течение дня. Сейчас я хочу сконцентрироваться на соревнованиях. Знал ли я о проблемах Касперовича с аккредитацией? Я слышал о них, – приводит слова Далина RT.

Напомним, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Позже российский биатлонист Евгений Гараничев сообщил, что обыск был связан с аккредитацией Касперовича и допинговым прошлым Логинова.