Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на ЧМ, россияне – четвертые - Советский спорт
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22 февраля 2020 18:12БиатлонШарафудинов Виктор

Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на ЧМ, россияне – четвертые

В Анхтольце-Антерсельве завершился предпоследний соревновательный день чемпионата мира.

На чемпионате мира по биатлону сборная Франции выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км. За французскую команду выступали Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Датье и Кентен Фиойон-Майе. Четыре этапа французы преодолели за 1 час 12 минут и 35,9 секунды, использовав 4 дополнительных патрона.

Серебреные медали достались норвежцам. Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе и Йоханнес Бе уступили чемпионам 21,5 секунды с 1 одним штрафным кругом и 12 дополнительными патронами.

Бронза у сборной Германии, за которую выступали Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пфайффер и Бенедикт Долль. Немцы отстали от французов на 36,2 секунды с 1 штрафным кругом и 8 дополнительными патронами.

Сборная России заняла четвертое место – +1:44,7 и девять дополнительных патронов. За российскую команду выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

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