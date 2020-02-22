Александр Логинов: Может, кому-то станет комфортнее, если я завершу карьеру Российский биатлонист прокомментировал утренний обыск, проведенный итальянской полиции.

Сегодня в 6 утра по местному времени российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева разбудили итальянские полицейские. В их номере, а также в номере тренера Логинова Александра Касперовича был проведен обыск, длившийся полтора часа.

«Ничему уже не удивляюсь, – прокомментировал ситуацию Логинов в интервью для Чемпионат.com – Видимо, этим они действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если от этого будет лучше для всех, значит, вскоре надо будет так и сделать. Серьезны ли слова о готовности завершить карьеру? Я не молодею. Может, кому-то от этого станет комфортнее. IBU, видимо, действительно так хочется.

Какое мне до этого дело? В том-то и дело, что нет никакого. Я никогда не скрывался, пусть обыскивают, хоть живут рядом каждый день. Больная тема – телефон забрали, не могу пообщаться с семьей, адрес заполнить. Не говоря уже о покупке билетов. Когда вернут, не знаю, диалог был не очень, переводчик не очень хорошо знал русский».

В сегодняшней мужской эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце-Антерсельве Логинов выступал за сборную России на последнем четвертом этапе. Российская команда заняла четвертое место. Выиграли гонку французы.

Логинов на ЧМ-2020 завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.