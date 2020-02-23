Йоханнес Бе выиграл масс-старт, Поршнев – 26-й - Советский спорт
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23 февраля 2020 18:03БиатлонШарафудинов Виктор

Йоханнес Бе выиграл масс-старт, Поршнев – 26-й

В Италии завершился чемпионат мира по биатлону.

Последней гонкой ЧМ-2020 в Антхольце-Антерсельве стал мужской масс-старт на 15 км. Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Бе. Без единого промаха на четырех рубежах он преодолел дистанцию за 38 минут, 9,5 секунды.

Серебро досталось французу Кентену Фийону-Майе. Допустив три неточных выстрела, Фийон-Майе проиграл Йоханнесу Бе 42 секунды.

Бронза у другого французского биатлониста Эмильена Жакелена. С двумя промахами он уступил победителю гонки 55 секунд, но зато на 6 десятых опередил его брата Тарьея Бе.

Из российских биатлонистов лучший результат показал Никита Поршнев, финишировав 26-м (+3:45,1 при четырех промаха). Матвей Елисеев – 28-й (+4:18,6 при семи промахах).

Напомним, что Александр Логинов отказался от участия в гонке.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Масс-старт 15 км. Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

0 (0+0+0+0)

3 (+10,1)

38.09,5

2

Кентен Фийон-Майе (Франция)

3 (1+0+1+1)

1 (34.14,8)

+42,0

3

Эмильен Жакелен (Франция)

2 (1+0+1+0)

11 (+41,6)

+55,0

4

Тарьей Бе (Норвегия)

2 (0+0+1+1)

8 (+27,3)

+55,6

5

Симон Дестье (Франция)

1 (0+0+0+1)

14 (+55,5)

+1.03,7

…7

Мартен Фуркад (Франция)

3 (1+1+0+1)

6 (+19,7)

+1.13,1

…26

Никита Поршнев (Россия)

4 (0+1+1+2)

29 (+2.20,5)

+3.46,1

…28

Матвей Елисеев (Россия)

7 (3+0+3+1)

28 (+2.08,1)

+4.18,6

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Поршнев

14 (+13,8)

19 (+43,3)

19 (+1.32,4)

25 (+3.13,4)

Елисеев

30 (+1.13,7)

25 (+1.20,0)

28 (+2.41,6)

27 (+3.55,2)

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) - 788

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 712

3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 690

4. Тарьей Бе (Норвегия) – 623

5. Симон Дестье (Франция) - 576

6. Александр Логинов (Россия) - 570

...15. Матвей Елисеев (Россия) – 367

…32. Евгений Гараничев (Россия) - 138

…35. Никита Поршнев (Россия) - 130

Все медали ЧМ-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

6

3

2

11

2

Франция

3

2

3

8

3

Италия

2

2

0

4

4

Россия

1

0

1

2

5

Германия

0

4

1

5

6

США

0

1

0

1

7

Чехия

0

0

2

2

8-10

Австрия

0

0

1

1

8-10

Украина

0

0

1

1

8-10

Швеция

0

0

1

1

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