Йоханнес Бе выиграл масс-старт, Поршнев – 26-й В Италии завершился чемпионат мира по биатлону.

Последней гонкой ЧМ-2020 в Антхольце-Антерсельве стал мужской масс-старт на 15 км. Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Бе. Без единого промаха на четырех рубежах он преодолел дистанцию за 38 минут, 9,5 секунды.

Серебро досталось французу Кентену Фийону-Майе. Допустив три неточных выстрела, Фийон-Майе проиграл Йоханнесу Бе 42 секунды.

Бронза у другого французского биатлониста Эмильена Жакелена. С двумя промахами он уступил победителю гонки 55 секунд, но зато на 6 десятых опередил его брата Тарьея Бе.

Из российских биатлонистов лучший результат показал Никита Поршнев, финишировав 26-м (+3:45,1 при четырех промаха). Матвей Елисеев – 28-й (+4:18,6 при семи промахах).

Напомним, что Александр Логинов отказался от участия в гонке.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Масс-старт 15 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 0 (0+0+0+0) 3 (+10,1) 38.09,5 2 Кентен Фийон-Майе (Франция) 3 (1+0+1+1) 1 (34.14,8) +42,0 3 Эмильен Жакелен (Франция) 2 (1+0+1+0) 11 (+41,6) +55,0 4 Тарьей Бе (Норвегия) 2 (0+0+1+1) 8 (+27,3) +55,6 5 Симон Дестье (Франция) 1 (0+0+0+1) 14 (+55,5) +1.03,7 …7 Мартен Фуркад (Франция) 3 (1+1+0+1) 6 (+19,7) +1.13,1 …26 Никита Поршнев (Россия) 4 (0+1+1+2) 29 (+2.20,5) +3.46,1 …28 Матвей Елисеев (Россия) 7 (3+0+3+1) 28 (+2.08,1) +4.18,6

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Поршнев 14 (+13,8) 19 (+43,3) 19 (+1.32,4) 25 (+3.13,4) Елисеев 30 (+1.13,7) 25 (+1.20,0) 28 (+2.41,6) 27 (+3.55,2)

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) - 788

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 712

3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 690

4. Тарьей Бе (Норвегия) – 623

5. Симон Дестье (Франция) - 576

6. Александр Логинов (Россия) - 570

...15. Матвей Елисеев (Россия) – 367

…32. Евгений Гараничев (Россия) - 138

…35. Никита Поршнев (Россия) - 130

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