Йоханнес Бе выиграл масс-старт, Поршнев – 26-й

Последней гонкой ЧМ-2020 в Антхольце-Антерсельве стал мужской масс-старт на 15 км. Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Бе. Без единого промаха на четырех рубежах он преодолел дистанцию за 38 минут, 9,5 секунды.
Серебро досталось французу Кентену Фийону-Майе. Допустив три неточных выстрела, Фийон-Майе проиграл Йоханнесу Бе 42 секунды.
Бронза у другого французского биатлониста Эмильена Жакелена. С двумя промахами он уступил победителю гонки 55 секунд, но зато на 6 десятых опередил его брата Тарьея Бе.
Из российских биатлонистов лучший результат показал Никита Поршнев, финишировав 26-м (+3:45,1 при четырех промаха). Матвей Елисеев – 28-й (+4:18,6 при семи промахах).
Напомним, что Александр Логинов отказался от участия в гонке.
Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
Масс-старт 15 км. Мужчины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
0 (0+0+0+0)
3 (+10,1)
38.09,5
2
Кентен Фийон-Майе (Франция)
3 (1+0+1+1)
1 (34.14,8)
+42,0
3
Эмильен Жакелен (Франция)
2 (1+0+1+0)
11 (+41,6)
+55,0
4
Тарьей Бе (Норвегия)
2 (0+0+1+1)
8 (+27,3)
+55,6
5
Симон Дестье (Франция)
1 (0+0+0+1)
14 (+55,5)
+1.03,7
…7
Мартен Фуркад (Франция)
3 (1+1+0+1)
6 (+19,7)
+1.13,1
…26
Никита Поршнев (Россия)
4 (0+1+1+2)
29 (+2.20,5)
+3.46,1
…28
Матвей Елисеев (Россия)
7 (3+0+3+1)
28 (+2.08,1)
+4.18,6
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Поршнев
14 (+13,8)
19 (+43,3)
19 (+1.32,4)
25 (+3.13,4)
Елисеев
30 (+1.13,7)
25 (+1.20,0)
28 (+2.41,6)
27 (+3.55,2)
Общий зачет Кубка мира
1. Мартен Фуркад (Франция) - 788
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 712
3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 690
4. Тарьей Бе (Норвегия) – 623
5. Симон Дестье (Франция) - 576
6. Александр Логинов (Россия) - 570
...15. Матвей Елисеев (Россия) – 367
…32. Евгений Гараничев (Россия) - 138
…35. Никита Поршнев (Россия) - 130
Все медали ЧМ-2020
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
6
3
2
11
2
Франция
3
2
3
8
3
Италия
2
2
0
4
4
Россия
1
0
1
2
5
Германия
0
4
1
5
6
США
0
1
0
1
7
Чехия
0
0
2
2
8-10
Австрия
0
0
1
1
8-10
Украина
0
0
1
1
8-10
Швеция
0
0
1
1