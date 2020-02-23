Евгений Гараничев: Видимо, тренеры решили, что на чемпионат Европы мне ехать все-таки не нужно Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что его имя было исключено из списка участников чемпионата Европы в белорусских Раубичах.

- Мое имя фигурировало в числе участников чемпионата Европы. Когда тренеры озвучили состав на эстафету на чемпионате мира, ко мне подошел Сергей Иванович Белозеров и спросил, поеду ли я в Раубичи. Потом об этом же спросил Артем Истомин.

Я ответил, что, разумеется, хотел бы поехать, тем более что форма позволяет показать хороший результат. Но потом, видимо, тренеры решили, что на чемпионат Европы мне ехать все-таки не нужно. Почему - никто не объяснил. Сказали просто, что я еду домой, а потом на три оставшихся этапа Кубка мира, - приводит слова Гараничева RT.

Напомним, что чемпионат Европы по биатлону пройдет с 24 февраля по 1 марта в белорусских Раубичах.