Евгений Гараничев: Видимо, тренеры решили, что на чемпионат Европы мне ехать все-таки не нужно

- Мое имя фигурировало в числе участников чемпионата Европы. Когда тренеры озвучили состав на эстафету на чемпионате мира, ко мне подошел Сергей Иванович Белозеров и спросил, поеду ли я в Раубичи. Потом об этом же спросил Артем Истомин.
Я ответил, что, разумеется, хотел бы поехать, тем более что форма позволяет показать хороший результат. Но потом, видимо, тренеры решили, что на чемпионат Европы мне ехать все-таки не нужно. Почему - никто не объяснил. Сказали просто, что я еду домой, а потом на три оставшихся этапа Кубка мира, - приводит слова Гараничева RT.
Напомним, что чемпионат Европы по биатлону пройдет с 24 февраля по 1 марта в белорусских Раубичах.
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай «Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов в этом дивизионе Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:05 Бокс Усачев Владислав «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья Андрей Тихонов: Решили отдать победу в финале сборной звезд, чтобы не было бардака Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов о финале Кубка легенд. 23.02.2020 19:25 Футбол Григорьевская Юлия Мариуш Йоп: В 2013-м мне пересадили печень. Был риск, что не приживется Наш корреспондент встретился с бывшим защитником «Москвы», который объяснил моду на поляков в РПЛ, рассказал о работе тренером «Вислы» и проблемах со здоровьем по окончании игровой карьеры. 21.02.2020 13:30 Футбол Джума Иван «Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс Стипе Плетикоса: «Спартак» будет фаворитом в кубковом матче с ЦСКА «Спартак» сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. 21.02.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия «Или пенальти, и сборная России выиграла». Позорное судейство на Кубке легенд (видео) Два удаления у соперников «за мат», гол россиян после завершения времени матча. Так сборную России не тащили к победе за уши еще никогда. 23.02.2020 18:50 Футбол Борисов Антон «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай