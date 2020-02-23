Касперович опроверг заявление Драчева о возбуждении уголовного дела - Советский спорт
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23 февраля 2020 22:40БиатлонГичунцев Артур

Касперович опроверг заявление Драчева о возбуждении уголовного дела

Ранее стало известно, что специалист, а также его подопечный Александр Логинов, подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова прокомментировал события, произошедшие на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, Касперовича и другого биатлониста из России – Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов (IBU) посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

«Не открыто ничего, как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем. Все, что связано с допингом и запрещенными препаратами, в Италии уголовно наказуемо.

Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего не было найдено. Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли полицейские право изъять наши личные вещи – компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни», – цитирует специалиста «Матч ТВ».

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