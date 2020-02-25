Иван Черезов: Весной Логинов может оттаять от всей этой истории и продолжить карьеру Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал заявление биатлониста Александра Логинова о возможном завершении спортивной карьеры.

- Сейчас сложно что-то сказать. Поставьте себя на его место. Вы одерживаете долгожданную победу, но вам не дают ею насладиться и начинают оскорблять со всех сторон, ставя твой успех под сомнение.

Затем ты готовишься к эстафете, а к тебе в шесть утра приходят полицейские, обыскивают комнату, машину и забирают личный ноутбук и телефон. У любого в таком случае может накипеть и прорвать. К тому же прессинг в отношении Саши продолжается не первый год. Он невероятно сильный в плане характера, что так стойко переносит все эти нападки. Но всякому терпению может быть предел.

Пока рано говорить, что он закончит со спортом. Посмотрим, как Логинов пройдет оставшиеся гонки сезона. Весной Саша может оттаять от всей этой истории и продолжить карьеру. Это будет исключительно его решение, его выбор, - передают слова Черезова «Известия».

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации.

На чемпионате мира в Италии 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.