Латыпов занял второе в квалификации суперспринта на ЧЕ, Елисеев стал 33-м и не попал в финал В Белоруссии стартовал чемпионат Европы по биатлону.

В Раубичах завершилась квалификация в мужском суперспринте. Лучший результат (7 минут и 53,4 секунды) показал белорусский биатлонист Антон Смольский.

Вторым стал россиянин Эдуард Латыпов, уступив победителю 14,3 секунды.

Третье место у еще одного белоруса Виктора Кривко. Из россиян в первую десятку попал Кирилл Кривцов (+29,5 при одном промахе). Также в финал соревнований отобрались Саид Каримулла Халили (21-е место), Дмитрий Иванов (26-е) и Василий Томшин (30-я).

А вот Матвей Елисеев квалификацию не прошел. Он занял лишь 33-е место, проиграв победителю гонки 45,1 секунды с двумя промахами.

Биатлонисты, попавшие в топ-30, выступят в финале суперспринта. Гонка начнется в 17:30 по московскому времени.

Чемпионат Европы по биатлоны

Раубичи (Белоруссия)

Мужчины. Суперспринт. Квалификация

1. Антон Смольский (Беларусь) – 7:53,4 (0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) – +14,3 (0)

3. Виктор Кривко (Беларусь) – +14,7 (0)

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – +16,6 (0)

5. Александер Андерсен (Норвегия) – +17,0 (0)

9. Кирилл Стрельцов (Россия) – +29,5 (0)...

21. Саид Каримулла Халили (Россия) – +40,2 (1)...

26. Дмитрий Иванов (Россия) – +42,3 (0)...

30. Василий Томшин (Россия) – +43,4 (2)...

33. Матвей Елисеев (Россия) – +45,1 (2)…