Олимпийская чемпионка Вильхельм призывает Логинова раскаяться за допинг

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлона Кати Вильхельм заявила, что ждет от россиянина Александра Логинова «раскаяний и извинений».
Напомним, что Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013, был найден эритропоэтин (ЭПО).
«Я все еще жду от него раскаяния и извинений, – заявила бывшая немецкая биатлонистка Вильхельм в интервью T-Online. – Может, он просто чего-то не знал или не понимал. Выступление Логинова на чемпионате мира удивило меня, ведь до турнира он не показывал таких результатов. Но мы не можем сейчас ничего предполагать, хотя его медали оставили плохое послевкусие.
Я не знаю, почему к нему нагрянули полицейские в Италии. Но это стало предупредительным знаком для всех. Я бы не смогла понять, если сейчас кого-то вновь поймали на применении допинга».
На чемпионате мира по биатлону 2020 года, который завершился на прошлых выходных в итальянском Антхольце, Логинов завоевал две единственные медали сборной России, выиграв спринт и заняв третье место в гонке преследования.
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