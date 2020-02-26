Сливко, Павлова, Кайшева и Поршнева вышли в финал супеспринта на чемпионате Европы Соревнования проходят в Белоруссии.

В Раубичах завершилась квалификация суперспринта у женщин. Лучший результат показала белорусска Динара Алимбеква – 9 минут и 42 секунды. Второе место заняла украинка Валентина Семеренко, проиграв победительнице 2,3 секунды. Третий результат у шведки Элизабет Хеберг (+12,0).

Из россиянок лучший результат показала Виктория Сливко, заняв 7-е место с отставанием от лучшего результата в 19,2 секунды.

Также в финал с участием 30 лучших биатлонисток пробились Евгения Павлова (12-е место), Ульяна Кайшева (25-е) и Анастасия Поршнева (27-е). Кристина Резцова и Екатерина Глазырина квалификацию не прошли, заняв в итоговом протоколе 31-е и 73-е места.

Финал женского суперспринта начнется в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Белоруссия

Женщины. Суперспринт. Квалификация

1. Динара Алимбекова (Беларусь) – 9.42,0 (0).

2. Валентина Семеренко (Украина) – +2,3 (0).

3. Элизабет Хегберг (Швеция) – +12,0 (0)...

7. Виктория Сливко (Россия) – +19,2 (0)...

12. Евгения Павлова (Россия) – +32,0 (0)...

25. Ульяна Кайшева (Россия) – +45,8 (0)...

27. Анастасия Поршнева (Россия) – +48,6 (1)...

31. Кристина Резцова (Россия) – +53,4 (2)...

73. Екатерина Глазырина (Россия) – +1.34,1 (3)…