Сливко, Павлова, Кайшева и Поршнева вышли в финал супеспринта на чемпионате Европы

В Раубичах завершилась квалификация суперспринта у женщин. Лучший результат показала белорусска Динара Алимбеква – 9 минут и 42 секунды. Второе место заняла украинка Валентина Семеренко, проиграв победительнице 2,3 секунды. Третий результат у шведки Элизабет Хеберг (+12,0).
Из россиянок лучший результат показала Виктория Сливко, заняв 7-е место с отставанием от лучшего результата в 19,2 секунды.
Также в финал с участием 30 лучших биатлонисток пробились Евгения Павлова (12-е место), Ульяна Кайшева (25-е) и Анастасия Поршнева (27-е). Кристина Резцова и Екатерина Глазырина квалификацию не прошли, заняв в итоговом протоколе 31-е и 73-е места.
Финал женского суперспринта начнется в 18:00 по московскому времени.
Чемпионат Европы по биатлону
Раубичи, Белоруссия
Женщины. Суперспринт. Квалификация
1. Динара Алимбекова (Беларусь) – 9.42,0 (0).
2. Валентина Семеренко (Украина) – +2,3 (0).
3. Элизабет Хегберг (Швеция) – +12,0 (0)...
7. Виктория Сливко (Россия) – +19,2 (0)...
12. Евгения Павлова (Россия) – +32,0 (0)...
25. Ульяна Кайшева (Россия) – +45,8 (0)...
27. Анастасия Поршнева (Россия) – +48,6 (1)...
31. Кристина Резцова (Россия) – +53,4 (2)...
73. Екатерина Глазырина (Россия) – +1.34,1 (3)…