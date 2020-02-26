Павлова выиграла суперспринт на чемпионате Европы Сборная Россия завоевала первую медаль на соревнованиях в Белоруссии.

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах Евгения Павлова выиграла финал супеспринта, завоевав первую медаль для сборной России. С безупречной стрельбой Павлова показала результат 16 минут и 31,8 секунды.

Украинка Елена Пидгрушная заняла второе место (+2,8 с одним неточным выстрелом). Бронза у француженки Клоэ Шевалье (+5,5).

Что касается результатов других российских спортсменок, то Виктория Сливко заняла девятое место, Ульяна Кайшева – 11-е, а Анастасия Поршнева – 22-е.

Кристина Резцова и Екатерина Глазырина в финал не прошли, став 31-й и 73-й в квалификации.

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Белоруссия

Женщины. Суперспринт

Финал

1. Евгения Павлова (Россия) – 16:31,8 (0+0)

2. Елена Пидгрушная (Украина) – +2,8 (0+1)

3. Клоэ Шевалье (Франция) – +5,5 (0+1)…

9. Виктория Сливко (Россия) – +25,4 (0+1)…

11. Ульяна Кайшева (Россия) – +38,6 (0+3)…

22. Анастасия Поршнева (Россия) – +1:22,1 (3+3)…