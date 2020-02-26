Назван состав сборной России на сингл-микст Турнир проходит в белорусских Раубичах.

Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов представят сборную России в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону.

Напомним, гонка состоится в пятницу, 27 февраля и стартует в 14.00 мск.

Добавим, что сборную Германии представят Стефани Шерер и Юстус Штрелов. У норвежцев выступят Каролине Эрдал и Эндре Стремсхайм, украинцев – Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко. От хозяев в одиночной смешанной эстафете выступят Анна Сола и Виктор Кривко.